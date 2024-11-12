67間中學成私隱專員公署學校伙伴　攜手宣揚反起底訊息

個人資料私隱專員公署昨日(11日)舉行「保障私隱學生大使 ‧ 學校夥伴嘉許計劃2024」暨「AI新世代保障私隱領袖培訓計劃」嘉許典禮，旨在鼓勵全港中學成為「學校夥伴」，完成私隱專員公署所訂立的「保障私隱任務」，締造尊重及保障個人資料私隱的校園文化。今屆活動一共有67間中學成為「學校夥伴」，與公署攜手宣揚反「起底」的訊息，包括舉辦相關的教育講座、播放教育影片及派發宣傳刊物等，合共超過17,000名同學參與。

有見人工智能（AI）聊天機械人的應用日益廣泛，私隱專員公署於今屆「保障私隱任務」加設領袖培訓計劃，以「小領袖 大智慧 共創AI未來」為主題，讓參與的同學透過專題講座、與保障資料主任交流，及Microsoft微軟香港合辦的AI實踐工作坊等活動，認識個人資料私隱管理系統的重要性，以及符合道德的AI應用標準。一共有90名同學成功完成領袖培訓計劃。

港府表示，青年的成長發展都離不開網絡世界，因此幫助青年加深了解網上活動的私隱安全和風險，並學會尊重及保障個人資料私隱非常重要。個人資料私隱專員鍾麗玲領袖培訓計劃讓參與學生從中學習個人資料私隱管理的精粹，以及如何負責任地使用AI，好讓同學們在使用AI之餘，亦知曉怎樣減少或防止AI所帶來的風險。