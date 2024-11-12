法例容許寵物入食肆僅狗隻例外　議員促放寬安排

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（12日）召開會議，議員關注寵物進入食肆安排，希望當局可放寬；有議員亦關注鼠患問題，希望改善「無鼠百份比」。當局回應稱，現時只禁止狗隻進入食肆，但會檢視情況聽取公眾意見。

議員陳凱欣關注寵物進入食肆安排，她指現時已有法例去規管狗主，認為食肆現時經濟欠佳，加上很多食肆有室外地方，但只要是食肆範圍就不容許狗隻進入，直指現時的法例落後。議員張宇人則認為要小心處理，指寵物入食肆不代表可增加生意，指如果同時間有太多狗隻在食肆內或會帶來困難。

署理環境及生態局局長黃淑嫻回應稱，檢視相關法例需時，但現時有些商場的公共空間會設有枱櫈，商場的管理人可考慮以非專用形式，在市民及其寵物在不影響衞生的情況下進食外賣食物。黃又指，現時法例上只禁止狗隻在食肆出現，其他寵物如貓等並沒有限制，雖有市民要求容許狗隻可入餐廳，但同時當局不時接獲有關食肆容讓顧客帶同寵物狗入內的投訴，反映亦有不少市民對狗隻入食肆表示關注，當局正檢視相關法例。

當局又指，現時夜間防治鼠患流動隊增至61隊，以加強預防鼠患。不過，陳凱欣亦關注「無鼠百份比」，指市民對「無鼠指數」無感覺，認為可參考以住的方法設立分級制，做相應的滅鼠行動。黃淑嫻稱，當「無鼠百份比」有結果時，會參考相關時間、地點做針對措施，又指當初設立「無鼠百份比」有考慮設立分級制，現時只進行了一個調查周期，當日後有足夠數據時或會設立分級制。