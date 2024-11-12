屯門搗黑幫操控工廈私煙倉　檢800萬貨拘4南亞假難民

執法部門經情報搜集及翻查大量閉路電視後，鎖定一個位於屯門石排頭路的工廠大廈單位，相信是一個被活躍於屯門區的黑幫操控的私煙倉庫。昨日(11日)晚上約7時，警員突擊搜查該個目標工廈單位，於單位內發現4名南亞漢，及檢獲約160萬支未完稅香煙，市值約800萬港元，應課稅值約530萬港元。

警員同時在現場發現大量空盒，其外貌似普通禮物盒，但裏面有金屬材料包裹，每個盒可以收藏5條香煙。經初步調查後，相信該4名南亞漢負責包裝私煙和點貨，把私煙放進空盒後，利用金屬材料以逃避執法部門檢查，令該些私煙可以運離香港。因此，以涉嫌「管有應課稅貨品」及「違反逗留條件」罪，拘捕該4名(29至47歲)均持「行街紙」留港的南亞漢。據了解，3人為巴基斯坦籍，1人則為孟加拉籍。

據悉，該私煙倉庫運作約6個月，4名南亞漢以300港元日薪從事有關工作，相信該批私煙以香港作中轉站，被重新包裝後再出口到其他地方。涉案的私煙分別在澳洲及美國製造，有關金屬包裝主要避開x光機檢查，4名南亞漢本身並無黑幫背景，僅被黑幫聘用做包裝私煙工作。