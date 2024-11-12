5日3宗奪命工傷　工權會倡平安卡課時增至最少2日

本港5日之內發生3宗致命工業意外，今早青衣昂運路昂船洲公眾貨物裝卸區再有一名男工人懷疑墮海。工權會表示，今年在工作場所離世的僱員有超過100人，當中11人從事建造業。工權會建議增加平安卡的課程的時間，由7.5小時增至最少2日，各類專科牌照續牌前，必須要完成一定時數作業，將安全教育納入中小學課程，從小建立安全意識。

工業傷亡權益會今日(12日)表示，由今年1月至今，在建造業內發生11宗致命工業意外，另外有逾100人於職場離世，經常說「意外一宗都嫌多，但我哋做咗啲咩去保障工友」，現時業界來說，很多原因導致意外發生，包括投標制度、分判制度、行業陋習，以及培訓不足等，以投標制度為例，即使不是價低者得，行內都是以較低價錢取得項目，當中安全比例「有幾高」，投放在安全的資源仍然不多、不統一，「點解有啲公司用竹棚、有啲用金屬棚架」，在違例後的判罰過輕，「等於放生唔負責嘅人」。

根據數據，2023年建造業的工業意外死亡人數為20人；2022年及2014年份別為17人及20人，過去5年平均死亡人數為19人。在2023年，建造業每千名工人的工程意外致命率為0.178，2022年及2014年份別為0.162及0.242，過去5年平均值為0.180。