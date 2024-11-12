監管沙盒試點明起接受申請　當局料首階段以無人機載貨為主

當局預計首階段的試點項目會以無人機載貨為主，並放寬「超視距飛行」。

為發展低空經濟追落後，政府早前成立的相關工作組今日(12日)舉行首次會議，討論整體發展策略和工作計劃，會上落實了「監管沙盒」試點項目的細節，包括申請資格及程序、審閱及訂立優次的考量等，運輸及物流局將以分批形式進行，首批由明日起接受申請，12月31日截止。

當局預計首階段的試點項目會以無人機載貨為主，並放寬「超視距飛行」，逐步擴大和豐富低空飛行的應用範圍，工作組研究參考內地及其他地區的法例和標準，更新現行民航相關法例，包括研究適用於較大型無人機的規管制度，目標在明年上半年提交立法會審議，並部署低空基礎建設，包括起降場、通信網絡、航路網絡、低空監察和管理系統等，以及加強大灣區低空跨境通道，促進區內跨境低空飛行活動。

發展低空經濟工作組組長指會透過「監管沙盒」試點項目，模擬多場景、多航線及低空空域管理布局，累積數據及經驗，又指低空經濟可為香港帶來新機遇，促進經濟及不同產業的發展，工作組會以前瞻思維及促進者角度，引領法規、基建及應用等不同層面的工作，並善用市場力量，積極與內地方面溝通和合作，共同推動低空經濟發展。