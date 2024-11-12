貪近3億人民幣　廣東人大前副主任陳繼興判死緩

廣東省人大常委會前黨組成員、副主任陳繼興受賄、利用影響力受賄案，周二（12日）由廣西壯族自治區桂林市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑兩年，並處罰金20萬元（人民幣，下同，約21.5萬港元），最終決定執行死緩，追繳其犯罪所得財物及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

經審理查明，陳繼興2002年至2017年利用擔任廣東省江門市委書記、廣東省人大常委會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在房地產項目開發、糾紛處置、土地轉讓等事項上提供幫助。他在2003年至2020年，直接或通過他人先後多次非法收受相關人員給予的財物共計折合2.78億餘元（約3億港元）。

陳繼興退休後，2019年至2022年利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員為有關單位在貸款審批、項目推進、補貼申報、土地出讓等事項上謀取不正當利益。他在2018年至2022年，直接或通過他人先後多次非法收受相關人員給予的財物共計折合115萬餘元（約123萬港元）。