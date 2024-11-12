中國商飛統一名字　ARJ21改稱C909

中國商飛公司周二（12日）在廣東珠海的第十五屆中國國際航空航天博覽會上舉行產品發布會，相關負責人表示，隨着愈來愈多國產商用飛機投入航線營運，公司決定統一旗下飛機產品名稱，ARJ21更名為C909。

據指，是次更改商業名稱的決定已徵求國家有關部委、重要客戶及營運商、專家學者和社會公眾的意見。在中國商飛展位上，展示多款帶有C909字樣的飛機模型，包括基本型、醫療機、滅火機、貨機、應急救援指揮機以及公務機。這次ARJ21飛機轉向「C系列」發展，目的是通過幹支結合匯聚客源，培育市場刺激需求。據中國商飛介紹，C909飛機已擁有11家客戶，交付150架，開通了615條航線，承運旅客人次達1,750萬人。

航展展出的武器裝備中不少都是首次亮相，包括中國自主研製的全天候、單發、單座、多用途戰機殲10CE。前空軍八一飛行表演隊副隊長張信民表示，殲10CE是多用途三代+戰機，具超音速飛行、短距起降、強大的體系作戰能力，強電磁對抗環境下的先進超視距、多目標攻擊，以及多模式對地精準打擊能力。與殲10C最大區別是10CE戰機機腹下面有一個雙聯掛架，由以往只能掛一枚導彈增至兩枚，左右機翼下面的三聯裝掛架，也在以往基礎上提高作戰效能。

另一款遠程、重載、獨立遂行多任務的中空長航時無人機翼龍X，是全面基於實戰場景以及客戶需求設計，堪稱同類型無人機系統產品的「天花板」，處於國際先進水平。翼龍X已常態化開展試驗試飛工作，集遠航程、重掛載、多用途等優點於一身，充分繼承翼龍系列無人機成熟技術和實戰經驗，又創新融入無人機領域最新成果，擁有完全自主知識產權，極具領先競爭力。