英外相促釋放黎智英　駐港公署斥為反中亂港分子撐腰

壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩，上周與英國外相林德偉會晤，會面後林德偉聲言會繼續催促港府立即釋放黎智英。外交部駐港公署發言人今日(12日)就此事表示強烈不滿和堅決反對，並指英國外相林德偉等政客為反中亂港分子黎智英撐腰張目，對有關案件審理說三道四，是破壞香港長期繁榮穩定的法治基石。

發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。黎智英是反中亂港事件的策劃者和煽動者，其內外勾結、禍亂香港、煽動分裂之言行早已大白天下。特區法院秉公審案，堅決打擊危害國家安全的行為和活動，是依法維護國家安全和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。英個別政客抱持虛偽的雙重標準，為黎智英開脫說項、包庇美化，妄圖幹擾特區司法機關依法辦案，破壞香港長期繁榮穩定的法治基石，有關行徑嚴重違背法治精神和國際準則，其圖謀注定不會得逞。

發言人續指，中央政府堅定支持香港特區政府依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。中方敦促英方放棄虛偽雙標和政治作秀，切實尊重中國主權，尊重香港法治，立即停止就特區司法案件審理發表不負責任的言論，停止以任何形式干預特區司法，停止插手香港事務和干涉中國內政。