殘奧雙金何宛淇餐廳用膳被拒　平機會稱正與餐飲業界溝通

巴黎殘疾人奧委會「雙金」得主何宛淇早前擬在銅鑼灣餐廳用膳，但慘食「閉門羹」，被侍應指「輪椅阻住大家行」。平機會關注事件，正積極與餐飲業界及代表溝通，探討支援業界加強員工對《殘疾歧視條例》的認識，確保殘疾人士能夠享有平等的服務。

平機會主席林美秀表示，根據《殘疾歧視條例》，若食肆在缺乏合理理由的情況下拒絕輪椅使用者進入，則可能構成違法行為。她又說根據條例，僱員需對其所作出的歧視行為負上個人責任，無論僱主是否知悉或批准，僱主也可能需要對僱員的違法行為承擔責任，除非僱主能證明已采取合理措施防止該歧視行為。因此，僱主有責任為員工提供適當的培訓，令他們了解條例的保障及其應用。

平機會續指，已與飲食業界接洽，計劃以會議、培訓及講座等方式，加強培訓飲食業管理層及前線員工。包括講解去年推出的《如何支援殘疾人士—餐飲服務通用設計實用指南》，並向業界提供設計規定及可採納的良好常規，以建立兼容通達的用膳環境。

涉事餐廳負責人其後就事件致歉，指餐廳過往有招待可摺疊輪椅，當時應嘗試安排位置予何宛淇，重申並沒歧視何，又說會檢討處理輪椅人士的流程，亦歡迎何到餐廳光顧。