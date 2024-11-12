指歐美國家政治傾向帶來挑戰　港府：駐美經貿辦工作不受影響

美國眾議院在9月通過《香港經濟貿易辦事處認證法》，外界估計特朗普重返白宮，或加速國會通過該法，令港駐美3個經貿辦或面對關閉的危機。根據政府提交的文件指出，儘管歐美國家的政治傾向為駐美國及歐洲的經貿辦的工作帶來不同挑戰，但有關經貿辦仍然盡力確保它們作為特區政府官方代表的正常工作不受影響。

商務及經濟發展局提交立法會的文件，匯報港府政府14個海外經貿辦在過去一年 就推香港對外關係方面和招商引才的工作。文件除強調駐美3個經貿辦工作不受影響外，又指會透過所有合適途徑，包括向當地商界及智庫組織解說港府各項重要政策，並積極透過善用不同平台和舉辦各類型活動，全力推廣香港優良的營商環境及發展策略。

《香港經濟貿易辦事處認證法》要求美國行政部門在法案生效30天內認證包括設於華盛頓、紐約和三藩市的3個香港經貿辦，是否得以延長目前享有的特權、例外與豁免。若美國政府認證上述的香港經貿辦不應再繼續享有外交待遇，香港經貿辦需在180天內停止運作。

若美國政府認為香港經貿辦繼續享有外交權利，香港經貿辦將得以延長一年的運作，或直到下一次進行評估的時間。