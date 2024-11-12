陶寺遺址博物館今開館　展出230件文物

位於山西省襄汾縣陶寺村的陶寺遺址是中國新石器時代晚期的大型聚落遺址，年代距今約4,300年至3,900年，是「陶寺文化」的命名地，遺址現存約400萬平方米。陶寺遺址博物館周二（12日）正式開館，展出230件（套）珍貴文物，全景展示陶寺遺址在城址規劃營建、手工業製造、藝術創作等方面的情況。

博物館展廳面積約5,000平方米，90%以上文物是中國社會科學院考古研究所山西工作隊自1978年以來發掘的文物精品，主要包括陶器、銅器、木器、玉石禮器等各類器物，涵蓋陶寺文化所有的文物類別。其中陶寺龍紋彩陶盤是中原地區明確為龍圖像的珍貴標本，對於研究龍崇拜的起源及相關問題有重要意義，被國家文物局列為「第三批禁止出境展覽的文物」。

展覽廳內一塊被等比例縮小復原的遺址實際面積達6,300平方米，是陶寺考古發現宮殿遺址最大的一處，建築格局顯示當年王權、貴族和居民、手工業者生活的區域分布，可見明顯的城市規劃思維。研究所研究員高江濤表示，宮殿遺址內包括墓地、倉儲區、手工業作坊區，反映出當時已進入早期國家的形態。

博物館耗資約3.3億元人民幣（約3.6億港元），外觀設計呈現一個「中」字，象徵陶寺遺址考古發掘對中華文明起源的重要支撐。陶寺遺址另出土鼉鼓、石磬、陶鈴等29件樂器，其中鼉鼓、土鼓等固定組合是貴族獨有的陪葬品。