東方日報A1：北上返港無視食安　野味生肉愈買愈狂

市民北上消費成為常態，然而非法攜帶受規管食物返港的情況亦愈趨嚴重。北區區議會昨日討論相關事宜，當局指今年截至9月，市民攜生肉、野味或蛋類等食物入境而被檢控的數字有1,595宗，較去年全年1,117宗大幅上升，亦較去年同期上升一倍。多名區議員指禁攜入境的食物種類繁多，市民易誤墮法網，希望政府宣傳能交代清楚，當局回應指入境食物只要全熟，便不會被檢控。

根據《進出口條例》，任何人進口冷藏或冷凍的肉類及家禽，必須申請領有食物環境衞生署發出的進口許可證；根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人進口或攜帶野味、肉類、家禽及蛋類入境香港，必須附有來源地有關當局簽發的衞生證明書及/或食環署的進口准許。

海關代表昨在區議會上指出，自去年2月恢復通關以來，不少市民趁周末或假期通過陸路口岸北上消費的同時，攜帶受規管食物入境的情況亦呈上升趨勢。執法方面，受規管食物多從旅檢通道搜獲，而檢獲的食物亦以肉類和家禽等市民日常食物為主，包括未經煮熟的豬、牛肉、雞和雞蛋等。

旅客一般是以隨身行李的方式攜帶食物入境，例如生肉以紅色膠袋包裹，然後與衣物混雜在一起放在行李篋；又或者把未經煮熟的雞隻置於手拉車內，就像街市買餸一樣；亦有市民用環保袋和背囊盛載蛋類和生肉入境，而有關案件都有其共通點，就是沒有採用特別收藏手法去掩飾，亦沒有使用包括冷藏等合適的運送方法，對食物安全構成一定風險。

對於違規檢控數字，食環署代表指去年全年的檢控數字為1,117宗，今年截至9月就有1,595宗，對比去年同期增加近一倍，在今年的定罪個案中，最高罰款為5,100元。今年截至9月的檢控個案的食物分類，最主要是肉類及家禽1,089宗，佔68%；其次是蛋類433宗，佔27%；至於包括乳鴿和鵪鶉的野味則有73宗，佔5%。食物安全中心檢疫偵緝犬小組會定期與海關合作，在各陸路入境口岸進行聯合行動，而偵緝犬不但可嗅得出生肉，連生雞蛋的氣味也能分辨得出。

區議員姚銘指很多人都不知道蛋類不得入境，希望當局對初犯者酌情處理，並要做好宣傳教育。另一區議員陳月明指打鼓嶺八成村民都會北上買餸，而最近就有兩名村民，分別因攜帶生豬肉和未煮熟雞隻入境而被檢控，又指禁攜入境的食物種類繁多，很多人都在不清楚的情況下誤墮法網。區議員柯倩儀指市民在內地購買生餃子時，可能忽略內含的生豬肉，要求當局在宣傳品上要多些提示。

食環署代表回覆指食安中心會聯同海關在各邊境管制站展示海報、易拉架及電子屏幕，又會藉派發單張，宣傳攜帶沒有衞生證明書的生野味、肉類、家禽及蛋類入境屬違法的訊息。香港海關亦已聯繫內地海關，在兩地口岸展示宣傳海報及單張。食環署指礙於位置所限，不會在宣傳品上詳列禁止入境的食物種類，但市民只要謹記完全煮熟的肉和蛋入境就一定沒問題，強調「煮熟」的定義是不能有血水滲出；北區區議會主席賴子堅亦補充，「流心蛋」未完全熟透，也不能攜帶入境。

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