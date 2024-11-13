2200學生獲學校推薦直接錄取計劃推薦　成績不突出學生受惠最多

數萬中六學生已在為明年的2025年DSE衝刺，教育局表示，第四屆學校推薦直接錄取計劃(SNDAS)開放予將應考2025年DSE，並於同年九月升讀學士學位課程的本地中六學生，該局首席助理秘書長（高等教育）季桑表示，今屆學校推薦直接錄取計劃於12月4日截止提名，今年有299個資助學位課程供學生申請，較前增加三成二。頭三屆得到推薦的學生累計達2,200個，新一批獲錄取的優秀學生，更可獲民政及青年事務局將於2025/26學年推行新獎學金計劃資助，獲獎者可毋須通過經濟狀況審查而在四年修業期內每年獲發放10,000港元獎學金。

季桑續指，每年都會邀請八大提供名單，向本地中學公布參與計劃的指定公帑資助學士學位課程，以及個別課程的具體入入學要求，中學校長最多可提名兩個學生，大學會為所有參與計劃的學生進行面試，以評估是否適合入讀，並會於文憑試成績前會公布結果。計劃旨在讓在特定範疇具個人才能，又未能經DSE進行全面評核的學生，有多一個機會入讀大學心儀學科。

她透露，頭三屆得到推薦的學生累計達2,200個，共發出780份直接取錄通知，其中750人接受取錄，成功率達三成三，而入讀學科範疇亦非常廣泛，包括人文、商科、計算工程等。

被問到推薦學生的準則，聖士提反堂中學校長麥偉麟表示，只要學生達到入讀該學科的最低門檻就會作出考慮，之後就會按學生在不同範疇的造藝決定是否推薦該學生，但如果該學生的成績已遠超該學科的入學要求，就未必會推薦該學生。保良局董玉娣中學校長劉子聰亦指出，不少考生有機會因緊張失手，計劃可給學生多一個機會入讀心儀科目。季桑補充指，過去三年見到參加計劃的學生並非全部都是成績很好的學生，其中以成績不突出的學生受惠最多。

周文善現於浸大音樂學院修讀音樂文學士二年級，她早於鋼琴等多個學器考得八級，中提琴及小提琴更考得演奏文憑，並積極參加不同比賽，最後經計劃入讀心儀學科。她又建議其他學生不用擔心能力不足，盡量向學校報名，「畀資料學校就考慮你，無都無損失。」趙學涵亦透過計劃入讀城大創意媒體學院文理學士(新媒體)，他認為參加計劃可多一個保障，亦建議中六學生參加更多課外活動，來證明有其他特長。