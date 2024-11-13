預防行山中暑　《城市創科大挑戰》優勝方案保障行山者安全

今屆《城市創科大挑戰》的優秀方案可謂多不勝數，參賽者們的創意更是面面俱到。其中「山人有計」公開組的優勝方案「行山夥伴」和大學/大專院校組的「炎炎守護者」也是充分考慮到行山人士的體驗與安全。前者通過將裝置植入耳機內，在提供耳機的基礎功能之餘還能監測行山者的各項身體狀態指數，確保在行山過程中的安全；後者則是透過即時監測各項環境數據，並將資料通過應用程式及時發送到行山者手機上，讓行山者能就當前環境作出充分應對準備。

「行山夥伴」研發團隊的成員之一高承殷表示，今屆的副題「山人有計」能對應上團隊的理念，因此決定參加比賽。他解釋「行山夥伴」是為行山者設計的耳機，除了有聽音樂和通話這些基本功能外，還能量度心率和核心體溫，讓用家能直接了解到身體的即時狀況，盡可能避免行山過程中可能遇到的中暑和過度疲勞等情況。方案的原理是在耳機前端植入了光學感應裝置和溫度監測設備，以量度身體數據。同時，「行山夥伴」的優勢在於，若量度到異常的身體狀態指數，如體溫過高，能通過耳機將情況即時告知使用者，以及時休息或作出適當處理。而且，耳機所量度的體溫為人體的核心體溫，相較一些通過皮膚監測體溫的裝置，數據會更加精確。

自8月的總決賽後，團隊也一直就「行山夥伴」的硬體和軟體進行開發，目前正處於原型階段。對於後續的研發資助，他計劃投入到硬體開發方面，如生產模具和樣品等步驟都需要較多資金；另一方面則會聚焦到手機應用程式的開發，高坦言，應用程式的開發並不是團隊強項，將會尋找合作夥伴一同研發出合適的應用程式。

另一優勝方案「炎炎守護者」的團隊代表馬寶軒表示，留意到香港的夏天氣溫很高，中暑也是行山人士需要警惕的情況。他們研發的裝置可以及時收集山徑的各項資料，通過應用程式發送到行山者的手機，讓行山者能提前對行程作出規劃。另外，裝置還融合了人工智慧預測，能預測未來3小時內的天氣情況和提供相關資料。馬寶軒指，裝置還會就使用者的需求推薦適合的行山路線，將難度不同的山徑配對不同能力的行山者，以減少新手行山者去到較有挑戰性的山徑時可能遇到的危險。同時，為了避免某些地點網絡不穩的問題，山徑路線是可以預先通過應用程式下載到手機，即使沒有網絡行山者仍能參考地圖。

馬寶軒表示，今次比賽對他們來說是一次很好的機會去擴大人脈，另一成員黃積安續指，總決賽後已經有不少行山人士對他們的創科方案感興趣並查詢推出時間，他們也藉這次創意展向大眾講解方案使用方式及特點，而目前方案仍在優化階段。黃積安還指，經大會安排參加工作坊，從中學習到之前未曾接觸過的演說方式，例如如何在30秒內講解方案的優勢和特點，以及如何將一些科學原理深入淺出地向大眾講解。

第二屆《城市創科大挑戰》於今年3月展開，以「香港有計」為主題，邀請社會各界就「山人有計」（提升郊野公園和露營地點營運管理及遠足者大自然體驗）和「幫人有計」（提升對照顧者的支援）兩個議題提供創科方案。經過多個階段的評審後，在今年八月的總決賽中頒發了超過50個獎項予來自中、小學組、大學／大專院校組及公開組的優勝者。