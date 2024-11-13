珠海車撞人通報傳有2版本　刪疑犯離婚訴訟內容

廣東省珠海市香洲區體育中心周一（11日）晚有越野車衝撞人群造成嚴重傷亡，男疑犯樊某自殘送院，但警方周二（12日）才通報死傷人數。有網民發現，警情通報有兩個版本，原先版本有關疑犯離婚訴訟的陳述疑被刪，引發議論。內媒周三（13日）報道，珠海市委常委會召開會議，要求抓緊傷者救治和案件處置等工作，從源頭上加強風險防控。

珠海公安局通報，初步查明事件是樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發，對他涉嫌以危險方法，危害公共安全罪立案偵查，並依法刑事拘留。但有網民稱，警方之前曾發布不同版本的通報，新版刪去「經查，近年樊某與前妻因離婚後財產分割糾紛，先後到基層人民法院和市中級人民法院提起民事訴訟，樊某不服判決結果提起再審，目前案件正在再審審理過程中」的陳述，此舉原因引起猜測。

此外，網絡流傳疑似疑犯在事發當晚入院的病例資料，顯示病人名為「樊維秋」，已離婚且無業，自殘致頸部、胸部多處出血，但「無昏迷」、「無呼吸困難」、「精神狀態一般」。但警情通報則指疑犯昏迷，沒法接受警方訊問。有網民因此質疑昏迷之說，又質疑作案動機是疑犯主觀因素，當局如何在他昏迷的情況下查明。

珠海市委常委會事後召開會議，指此案性質極其惡劣，後果極其嚴重，教訓極其深刻。會上要求千方百計搶救傷者，最大限度減少因傷死亡或致殘；用心用情做好遇難者家屬安撫善後工作，做好傷害賠償、困難救助等事宜；並徹查案件原因，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪，及時向社會公布調查結果；同時要聚焦維護公共安全，做好航展現場等人員密集場所的風險隱患排查整治；做好各類矛盾糾紛排查化解，注重加強對困難群眾的救濟幫扶。