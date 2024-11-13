照顧特殊學習需要子女　單親媽返通宵工累極　批支援服務不足

有照顧者組織今日(13日)到政府總部外向政府及議員遞交請願信，有單親媽媽指為照顧有特殊學習需要的兒子，只能通宵上班。該組織形容照顧者是「入面一份（照顧工作）、出面一份（正職）咇時間」，促請政府提供全面支援及社會保障。接收請願信的議員表示，政府應充分利用社區力量，鼓勵商界和企業履行社會責任。

組織「照顧照顧者平台」邀請3名育有特殊學習需要兒童的單親家長發言，有家長指自己曾因緊急情況被送往急症室就醫，令孩子沒人照顧而受驚，反映社區間及照顧服務不足。亦有家長指自己需要照顧兒子，因此只能選擇通宵工作，指社會有誤解的聲音對他們指指點點，說她們「唔識教」。

照顧照顧者平台指出，有照顧者長年在家照顧家人與職場脫節，在工作上或缺乏信心和技能，期望政府推出職業培訓及生涯規劃活動協助他們重回職場。該組織指照顧者承擔社會責任有價值，應將其勞動納入全民生產總值。

該組織舉例，以輪椅出行的被照顧者假如乘搭的士，支付附加費後需支付至少120港元起標，來往荃灣及明愛覆診而需500港元一次，建議推出照顧者八達通或交通津貼，又指現時社區日間暫顧及暫宿服務不足，建議改善替代照顧服務或增加名額，以及推動照顧者友善社區設施等。

接收請願信的社福界議員狄志遠表示，重複政府說法是「講到口水都乾」，建議政府帶頭推動教育社會氣氛，把照顧者友善措施逐步擴展至法定機構和上市公司等。他舉例，假如公司政策能讓照顧者彈性工作，臨時請假照顧長者，又或讓照顧者攜同孩子上班等，都能令照顧者更安心。

另一議員江玉歡則關注政策「頂層設計」，例如照顧者的定義和立法。她認為應充分利用社區力量，建立緊密的照顧者友善友善網絡，指出從現實層面商界和民間都應該幫助照顧者，承諾會在立法會為他們發聲。