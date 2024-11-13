地價收入大跌　本年度首7個月僅37億　佔原預算約11%

面對逾千億港元的龐大財政赤字，2月份公布的財政預算案預算本年度地價收入為330億港元，然而最新的數據顯示，本財政年度招標售出的土地，以及涉及私人協約、契約修訂、換地等土地交易的收入，截至本年10月底僅約37億港元。換言之，僅為原先預算約11%。

議員何敬康書面質詢政府的財政狀況，財經事務及庫務局局長許正宇回覆時除提交有關地價收入外，又重申政府供應土地的總體目標是維持穩定供應讓樓市健康發展。政府會審時度勢，考慮當時實際的情況，即包括經濟狀況及市場變化，審慎務實地把土地推出市場。政府會按季預先公布下一季的賣地計劃，亦會保留彈性，視乎情況在季度中加推用地。政府會在明年2月公布的2025-26年度財政預算案更新地價收入估算。

當局指制定下個財政年度的財政預算案工作即將展開，政府會檢視政府財政的最新情況和預測，並制定措施以期在未來數年恢復收支平衡。

在收入方面，當局指在2024-25年度政府會落實4項增加收入措施,包括實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制；商業登記費及分行登記費上調10%；由2025年1月1日起實施住宅物業累進差餉制度，以及由2025年1月1日起恢復徵收酒店房租稅,稅率為3%，相關措施預計每年合共為政府帶來約31億港元收入。

政府亦將由2025年起根據經濟合作與發展組織就應對侵蝕稅基及轉移利潤的全球最低稅率方案，向年度總收入7.5億歐元或以上的大型跨國企業集團，實施15%的全球最低稅率，以及徵收香港最低補足稅。按現時估算，預計由2027-28年度起，有關措施每年可為政府帶來約150億港元的額外稅收，當局計劃在2025年1月或以前向立法會提交有關條例草案。

在發債方面，當局指考慮到推展北部都會區及其他基建項目的步伐，政府計劃在2024-25至2028-29年度期間，每年發行合共約950億至1,350億港元的政府債券，實際發債量會考慮公共財政狀況、市場狀況和工程進度等因素，預計在2024-25至2028-29年度期間，政府債務與本地生產總值的比率將介乎約9%至13%，遠低於大部分其他先進經濟體。在制定2025-26年度財政預算案時，政府會檢視未來數年的發債規模及方式。