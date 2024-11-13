消息指城巴申請加價9.5%　加幅較九巴高3%

有消息指城巴申請加價近10%，較九巴加價幅度高3%。城巴若動用「專營巴士豁免隧道費基金」有望紓緩加價。九巴公司表示，巴士公司受營運成本上漲影響，去年及今年都有為職員加薪。城巴認為，有必要每年調整票價，將期內的物價及營運成本變動納入考慮。

早前九巴公司向運輸署加價6.5%，而消息指今次城巴申請的加幅為9.5%，運輸署正在審批專營巴士的加價申請。資料顯示，城巴兩個專營權去年在「專營巴士豁免隧道費基金」戶口總共有約140萬元，若動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加價，消息指加幅有望抵銷1%至1.5%。

九巴表示，因應營運情況和成本變化，九巴向政府提交申請調整票價。人力資源方面，九巴繼去年加薪百分之4.2後，今年亦加薪百分之3.52，同時燃油價格長期不穩，加上需要持續投放資源，不斷維持及提升巴士服務質素。九巴公司希望政府盡快處理調整票價申請，並考慮運用「專營巴士豁免隧道費基金」減少乘客的承擔，讓巴士公司可持續和合理地營運和發展。

城巴表示，城巴於今年一月申請票價調整，以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，惟申請尚待批准，意味票價已維持逾一年未有調整。城巴還指，已連續三年加薪，以確保有足夠人手，然而，薪酬調整必須配合票價調整，方能維持財務可持續性。