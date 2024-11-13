政府指38萬人登記捐贈器官　佔本港人口不足10%

立法會今日(13日)舉行捐血、捐骨髓及捐器官的「三捐」活動，而紅十字會捐血中心則帶來吉祥物，花名「血滴子」的捐血隊長到場打氣。當局鼓勵年輕人士加入捐血行列，又指器官捐贈方面，雖然38萬人已登記，然而佔本港人口比率不足10%，有很大的改進空間。

立法會主席梁君彥指紅十字每日需要650包血液，方可足夠維持本地醫院的需要。近日天氣漸涼，流感高峰期亦都殺到，醫院對血液需求勢必增加。隨着香港人口老化，合資格捐血者在減少中，血庫告急的壓力將有增無減，因此鼓勵市民，尤其是年輕人養成恒常捐血的習慣。

梁續指，紅十字會亦到場介紹捐骨骼的資訊，雖然本港逾17萬人已登記，但一般情況下，要找到完全脗合的無血緣捐骨髓登記者，機會只有5,000分之一或萬分之一。因此愈多人登記，找到脗合者的機會就愈高，只要年齡介乎18至50歲健康人士就可以登記捐骨髓。

當局指本港的捐血人口分布，年齡愈大所佔的比率就愈高，例如16至30歲群組佔捐血人士當中的19%，41至50歲群組則佔29%，較30歲以下的群組多出10個百分點，當局鼓勵年輕人士加入捐血行列。

他指立法會好年輕，一半以上議員都符合資格。他又指，非常高興見到中央器官捐贈登記冊逾38萬人登記，數字創新高。他說器官捐贈無年齡限制，希望更多市民加入，器官捐贈的行列，讓病人縮知等候器官的時間，早日重獲新生。

紅十字副顧問醫生梁雅詩指有關活動之所以安排在11月至2月進行，因這段期間是金立醫院的服務高峰期，血液使用量會比較高，呼籲市民伸出援手，踴躍捐血。而今年較早時間，中心透過手機應用程式Hong Kong Blood，推出賞捐血的積分獎勵計劃，市民可以透過捐血儲積分，以換取心儀紀念品。