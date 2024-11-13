乳癌首超大腸癌成本港第二號殺手　肺癌以逾5700宗蟬聯首位

癌症是本港頭號殺手，2022年所有登記死亡的人數當中，有23.9%死於癌症。醫管局香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港於2022年錄得3.5萬宗癌症新症，較2021年下跌8%，當中肺癌仍然位列最常見癌症首位，而乳癌則首度超越大腸癌，以逾5200宗成為第二位。

香港癌症資料統計中心表示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，較2021年減少3089宗，但仍多於2020年宗數。最新數據顯示，2022年5個主要癌症共佔本港所有癌症新症58%，最常見是肺癌，有5707宗，而乳癌(5208宗)首度超越大腸癌(5190宗)成為第二位，但其新症宗數則低於2021年。

至於男性和女性最常見5種癌症排名與2021年一樣，肺癌仍是男性最常見癌症，女性則為乳癌。死亡數字方面，本港2022年有14,717人死於癌症，平均每日有40人死亡，死亡人數較2021年減少391人。五大致命癌症排名與2021年相同，首3名分別為肺癌、大腸癌和肝癌，共佔所有癌症死亡人數逾半。

患癌人數統計方面，中心表示本港截至2022年初，有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌，其中曾患乳癌最普遍，有約5.5萬人。過去10年患癌的人口一般對醫療系統造成最大負擔，截至2022年初，有約17.7萬人於過去10年間患癌後仍然活着，其中77.3%為55歲或以上。