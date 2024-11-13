指廣深港機場航線重疊　議員促設明確定位　免大灣區惡性競爭

立法會今日(13日)起一連3日辯論《施政報告》致謝動議，議員廖長江贊同《施政報告》中提出，結合內地土地資源和香港空運優勢，在東莞擴建物流產業園，但目前粵港澳大灣區80公里半徑範圍內有7個機場，其中廣州、深圳及香港等3大機場的航線網絡，重複性尤為明顯，同質化競爭激烈，並且區內空域結構複雜。

他認為發展大灣區，必須擁有擁抱大灣區整體思維，拼棄惡性競爭，相類似的英國倫敦地區有6個機場，分布在半徑50公里的區域內，成功協調這些機場是關鍵之一。該地是分配每個機場特定的功能和定位，以及加強機場之間的合作和連通性，而大灣區內的機場需要明確確立各機場之間的差異化定位，協同優化資源配置，共同做大做強大灣區航空市場。

教育界議員朱國強指愛國主義教育本質上是價值觀教育，近年教育局在視學外評報告亦很關注學校推行的情況。但往往過分着眼於形式，講究學生唱國歌夠不夠大聲，也過分着重於是否扣連國家安全教育元素有多少，從而忽略手法是否自然連繫。他期望當局肯定學校發展的愛國主義教育的亮點和實踐，發展出一套更優質和有效的視學標準，多看重學生對國家的認識和情懷，而不是鼓勵大聲就代表愛國。