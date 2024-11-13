指巴士公司申請加幅遠高於通脹　議員形容不能「獅子大開口」

去年所有專營公共交通公司去年5月獲行會批准加價3.9%至7%，事隔一年多兩間巴士公司再次申請加價，立法會交通事務委員會委員張欣宇表示，根據相關數字，無論在油價成本、巴士客量及收入等方面，近年趨勢都向好，亦沒有太負面的因素，但巴士公司開出遠高於通脹的加幅，認為很難講得通。

他又指政府近年收回西隧及大欖隧道後，在政策上很照顧巴士公司，隧道費較以往大減，變相增加巴士公司的現金流，形容是強勁的利好因素，質疑巴士公司不能「輸打贏要」，政策上提供優惠，到申請加價時就「獅子大開口」。他認為如果加幅貼近通脹會較為合理。他希望巴士公司再檢視自身的財政狀況，政府在收到加價申請後做好把關。

另一議員田北辰估計按程序最快明年初會再次加車費。對於本次加價申請，他認為在明年5月底加3.4%較公道，但長遠而言應有機制自動加通脹，避免每年審議的「擾民」過程。

田指九巴申請加價6.5%、城巴申請加價9.5%，而近兩年通脹相加只有3.4%，雖然政府會「還價」，但仍未能確認最終加幅。他指長遠而言，巴士公司加價滯後兩年、港鐵只是滯後一年亦是不公道，認為巴士公司加價滯後年期應與港鐵一致。

他形容相關事宜是「擾民」、「煩擾」，事隔一年便需在立法會、交通事務委員會、行政會議審理，最終加幅仍是「政府想點就點」。他又指政府應考慮一視同仁、不應添煩添亂，指港鐵每年加價一次、巴士數年一次，「又一個先一個後」令人不知道如何比較。他又指兩間巴士公司加價幅度不同是無法解釋，城巴價格比九巴多，但城巴不推出新界西北前往港島的月票，認為兩者都是政府規管的公營機構、做法不公道。

他建議設立和通脹掛鈎的價格機制、一年一檢自動加通脹，又指假如相關公共交通公司「唔掂」可向政府講數，政府可透過隧道費或港鐵股息等支援相關企業。他又指過去數年工資中位數升幅遠遠高於通脹，假如出現通脹升幅高於工資中位數的特殊情況，機制亦可以工資中位數升幅封頂，即與現時港鐵做法類似；假如出現回報率高於通脹的情況，則不應加價。他相信對巴士公司而言，每年確定加幅總比滯後兩至三年的加幅好。

九巴曾表示期望政府透過專營巴士豁免隧道費基金減輕負擔，並抵銷2至3%加幅。田指政府「有好多個袋」，例如九鐵、庫房、隧道收費，令巴士公司財務穩健繼續生存是政府事宜，因此認為沒所謂，又指即使日後隧道基金不足，政府亦可動用港鐵股息，指出政府「大把袋和公共交通有關」可從中補貼。

對於這次龍運公司不用申請加價，田指據他了解龍運「生意好掂」，客量遠超去年，間接反映港人外遊、零售經濟差的情況。他又舉例有航空公司半年亦未能訂票，形容本地經濟水深火熱。