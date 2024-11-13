日就珠海車撞人事件示警　分析稱與經濟低迷有關

中國航展在廣東珠海舉行前夕，香洲區體育中心周一（11日）發生車撞人群致嚴重傷亡事件後，日本外務省和駐多地總領事館發出警告，要求在華日本人保持高度警覺，同時注意周遭環境，與當地人接觸時注意言行舉止。外媒分析指，內地類似暴力事件頻發背後，或反映經濟低迷下「五失人員」壓力無處宣洩。

不少來自日本等國的遊客慕名參觀珠海航展之際，日本外務省指出，香洲區體育中心事件中未收到日本公民遇害的消息，但內地近來已有多宗類似事件，包括10月廣州、9月上海都發生人群聚集場所發生持刀傷人案。外務省呼籲日本公民在可疑人車靠近時努力確保自身安全，尊重當地風俗習慣，晚上避免獨自外出，也不要用日語大聲說話，避免聚集吵鬧等令人側目的行為。

另有日媒指出，周二（12日）在中國新聞節目報道此事時，部分直播被切斷，畫面顯示「信號異常」，原因未明。美媒分析指，由於內地經濟持續低迷，近期頻繁發生報復社會型暴力事件，包括駕車撞人、持刀斬人等無差別攻擊，尤其針對弱勢群體，引發社會恐慌，也凸顯投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常「五失人員」快速增加的危險性。