天兔逼近台灣或明發警報　桃芝減弱料為華南帶來風雨

台灣氣象署預測，颱風「天兔」周四（14日）將移至巴士海峽，周五至下周日（15至17日）距離台灣最近，周五上午或發布海上颱風警報。熱帶風暴「桃芝」將為華南地區及南海北部帶來明顯風雨。

台灣氣象署表示，天兔周三（13日）凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1,200公里海面，以時速27公里向西北偏西移動，周四料移至巴士海峽，風力逐漸增至5到6級，最大陣風8級，沿海浪高會漸增到2至2.5米。台灣東半部地區及恒春半島周五至下周日清晨有陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部陣雨，其他地區多雲。該署預測，當天兔接近台灣時，強度可能為中度颱風或較強的輕度颱風，另外兩個颱風桃芝和萬宜對台灣的天氣暫無影響。

大陸中央氣象台周三繼續發布颱風藍色預警，桃芝於當日凌晨由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級，其中心清晨位於海南省三沙市西沙永興島東北方向約600公里的南海東北部海面。桃芝料以時速10至15公里向偏西方向移動，逐漸靠近海南島東部海面。未來一天廣東沿海、福建沿海將有大風6至7級，陣風8至9級，桃芝中心經過的附近海域風力可達8至9級，陣風10至11級；廣東中部和東部偏南地區有中到大雨。據江蘇省交通綜合執法局消息，受大霧天氣影響，江蘇省南通、淮安、鹽城、泰州等地部分高速公路周三實施封路措施，長江江蘇段多座汽渡臨時停航。