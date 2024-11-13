香港科學館明年為9個展廳進行更新　預算費用約1億港元

文體旅局表示，香港科學館的各項服務承諾在過去三個年度均能達標。

議員今日（13日）就香港科學館的常設展覽向立法會提出質詢。文化體育及旅遊局(文體旅局)回應表示，香港科學館過去三個年度的服務承諾均達標，同時，香港科學館展廳亦會不定期更新，截至目前已有4個展廳完成更新。在訪客方面，本地訪客佔比超過7成。

文體旅局表示，香港科學館的各項服務承諾在過去三個年度均能達標，包括平均展品數目、互動展品數目佔展品總數比例以及互動展品正常運作比例。

文體旅局還表示，康文署更新常設展廳沒有一個指標，主要視乎展覽受歡迎程度等因素而定。就常設展廳的更新安排，康文署已擬訂計劃及時間表。現時香港科學館的15個常設展廳中，4個展廳已有序完成更新，共花費5,830萬港元。至於餘下的11個常設展廳，會先在2025年為當中的9個展廳進行更新，預計花費9,600萬港元。

此外在入場訪客比例方面，文體旅局指，沒有分項數字，但根據康文署在2023年10月至2024年9月的網上問卷調查顯示，香港科學館的本地、內地和海外訪客比例分別約為72.5%、14.8%和12.7%。