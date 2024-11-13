「積金易」電子平台被指出現異常　有僱員僱主供款顯示為零

積金局推出「積金易」至今已4個月，是一個處理強積金行政工作的電子平台，先後有5個強積金受託人加入。不過，有部分人的帳戶出現異常情況，個別月份的僱員僱主供款金額錯誤顯示為零。有議員今日（13日）舉行記者會，指接獲3個苦主求助。有強積金中介表示，已向積金局、積金易及相關機構反映問題超過數個月，但至今仍未處理，「每次查詢，佢哋只係話IT部門未能解決，要求我哋等候，但邊個要為基金延遲買入造成嘅損失負責?」。議員指已要求積金局立即徹查事件，並追究責任，同時評估受影響市民的損失，並作出賠償，強調會持續跟進事件發展，要求當局盡快處理及改善系統問題，確保打工仔的強積金權益得到保障。

David是強積金計劃中介，他指用僱主的模式去登記這個積金易平台，花了三個月時間，向積金易平台查詢，對方表示「係IT部果邊有問題」。他指有客戶申請新開的公司，向積金易交了四次表格，「因為網上都交唔到」，後來積金易指遺失表格，需要重新再提交。他又稱公司有七千個僱主，曾計算若該七千個僱主，大概積金易是超過一億元資金「唔知道係邊度」。

John的公司有80名僱員7月起加入積金易，但有僱員帳戶連月顯示供款為零。他表示，在兩星期前才看到7月份供款，但8至10月在積金易系統上，「供款額都係零」，曾致電積金易平台詢問，但他們現時指都未有回覆，坦言「我到依家都唔知我啲供款去咗邊」。

Mary的公司則有400名僱員6月轉用積金易，她同樣發生僱主僱員供款金額均歸零情況。她指初時看到供款為零時，以為公司有財政問題，當中有同事向勞工處求助，不過後來才發現公司有幫他們供款，「只不過唔知啲錢去咗邊」，亦有同事是有一筆資金轉移到舊供款戶口，其實舊戶口已經取消了，但是新戶口已成立了，「依家唔知果幾十萬去咗邊，一直搵不到」。

社福界議員狄志遠批評當局倉卒推行積金易平台，政府花了49億元建立系統，還額外給予保險公司獎勵金，結果卻讓市民當白老鼠，明顯違反了受託人責任，他透露問題或涉及更多受害者，但是今日接觸的個案已經涉及近千名打工仔的強積金權益，相信實際受影響人數更多。

狄又表示，根據積金部早前回應指，問題主要是源於承辦商員工對系統操作未完全掌握強調，不是系統故障，正已經處理大部分問題，將評估是否需要將現造成的損失作出賠償，但是議員認為這個說法存疑，如果真是操作問題，為何數個月過去亦沒有解決，而且他們推說是承辦商問題，但承辦商不就是他們自己選的嗎？