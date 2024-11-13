電動渡輪最快今年底在港測試　較原定目標延遲一年

政府在2020/2021財政年度預留3.5億港元，推行電動渡輪先導試驗計劃，全額資助4間渡輪營辦商建造4艘電動渡輪，並預計可於去年展開測試。有議員關注試驗計劃的進度，環境及生態局今日(13日)表示，其中一艘電動渡輪已於9月初在廣州南沙進行下水儀式，預計今年底在香港水域進行最後測試後，正式投入服務。當局解釋，電動渡輪的全球應用不多，渡輪營辦商招標時需格外審慎，遂把展開測試的目標時間延遲一年。

環境局回覆立法會議員林新強查詢時指，4間渡輪營辦商中，有3間已完成採購渡輪的公開招標程序，其中1間渡輪營辦商建造的一艘電動渡輪已於今年9月初在廣州南沙進行下水儀式，現正進行各項性能測試，並將於今年底在香港水域進行最後測試及讓船長熟習電動渡輪的運作之後，正式投入服務。

當局又指，另外2間渡輪營辦商的造船工作現正進行中，一般需時約18個月，預計會於明年上半年和2026年上半年到達香港進行最後測試。至於餘下一間渡輪營辦商亦已展開採購電動渡輪的公開招標。環境保護署正密切留意進展，目標是各試驗計劃盡快投入服務。

政府在2021年推出試驗計劃時，原定預計電動渡輪可於去年展開測試。對於時間延遲一年，當局解釋，電動渡輪在全球的應用不多，試驗計劃涉及首次在港試用新的電動渡輪科技，渡輪營辦商在設計和招標過程需格外審慎，以確保電動渡輪能夠滿足相關營運需要。因此，政府後來更新了目標，計劃於今年與渡輪營辦商合作試驗電動渡輪。