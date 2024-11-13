中大二號橋暴動案重審　一被告脫罪據悉已離港　另一人認罪囚2年9月

網民於2019年11月發起「黎明行動」在多區堵路，執法人員欲進入中文大學搜查，引起中大生反對，雙方於中大二號橋爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪。其中兩人受審後獲裁暴動罪脫。律政司提上訴，結果上訴得直，須發還予原審法官處理。其中一人獲判無罪後，據悉已離港；另一人今日(13日)在區院承認暴動罪，被判入獄2年9個月。

今日認罪的是現年29歲的李俊皓。他與同案被告陳起行(22歲)，同被控於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動，結果獲判無罪。原審法官李慶年裁決指，未有足夠證據證明，陳與李是否身處暴動核心範圍及在該處的逗留時間。惟上訴庭法官處理律政司上訴時指，無論被告何時到達，都必然看到相關情況，因此裁定律政司上訴得直，案件發還予原審法官處理。據悉陳起行已離港。

據李俊皓同意的案情指，2019年11月11日，中大二號橋於人佔據，他們從橋上向吐露港公路投擲雜物，交通癱瘓，有人使用汽油彈、磚頭等攻擊在場執法人員。警員翌日發射催淚彈驅散，被告被捕。法官李慶年今日判刑時指，被告選擇留在現場，鼓勵他人使用暴力，壯大示威者聲勢，判被告入獄2年9個月。

案件編號：DCCC 362/2020