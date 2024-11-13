23/24學年逾2.3萬學生到內地讀大學　三學年增近3成

在內地大學就讀的香港學生人數過去3個學年不斷上升，由2021/22學年的18,430人，增至2022/23學年的21,519人，並於2023/24學年增至23,317人，3個學內內增加4,887人，增加約27%。而「內地大學升學資助計劃」的申請、獲批人數、及資助金額，申請人數由2021/22學年的4,901人增至2023/24學年的5,142人，獲批人數4,422人增至4,601人，資助金額由5,600萬港元增至6,300萬港元。

另外，本學年(2024/25學年)「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的申請人數及獲取錄人數亦有所上升，分別由去年的4,262人及2,077人增加至4,562人及2,340人。教育局指，一直透過多個渠道宣傳和推廣「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」及「內地大學升學資助計劃」，並於每學年為高中學生、教師及家長舉辦生涯規劃教育講座，介紹收生計劃及資助計劃內容及內地升學的情況，過去三個學年合共舉辦五次相關講座。

此外教育局亦透過生涯規劃資訊網站的「升學」專區，為中學生、教師及家長提供多元出路的資訊，包括最新的內地升學途徑、內地升學須知等參考資料，而收生計劃指南更詳列高校巡禮、資助計劃詳情、學生及畢業生分享等。