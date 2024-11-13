跨境貨車涉走私凍肉等食品　文錦渡過關「直送」荃灣　兩人被捕

海關在早前展開代號「破冰者」的執法行動，分別於今年3月至4月、5月至6月及8月至9月，展開兩輪行動，期間一共破獲8宗案件，檢獲約1,300公斤懷疑走私食品。經過該兩輪行動，關員發現有部分走私食品懷疑是供應予本地市場，於是再於本月採取第三輪行動，當中針對一些有可能售賣來歷不明食品的食物零售店舖，成功偵破一宗懷疑走私食品案，檢獲約300公斤凍肉和1,000公斤各類型食品，總值約10萬港元，拘捕一名懷疑與案有關的跨境貨車司機和一名本地食物零售店舖的負責人。

調查人員指，海關有組織罪案調查科根據情報及深入調查後，發現有不法分子懷疑利用跨境貨車，經文錦渡管制站走私食物入境，再運往荃灣區的食物零售店舖。關員及後鎖定一輛跨境貨車，並於本月5日晚上，發現該輛報稱載有蔬菜的貨車從文錦渡入境後，駛往荃灣一帶卸下一批懷疑未列艙單貨物。直至翌日早上，關員察覺有部分貨物被分發到該區的食物零售店，於是展開行動。

經調查後，關員在該間食物零售店內尋獲較早前被提走的貨物，並於當中發現懷疑走私食品，包括凍肉、大閘蟹、海鮮及其他副食品等，於是拘捕店舖負責人。與此同時，海關亦在粉嶺拘捕一名懷疑輸入該批走私食品的貨車司機。兩名被捕人士分別為51歲及52歲，他們現已獲准保釋候查。

人員續指，涉案貨車是在較繁忙的時段入境，不排除它是嘗試以闖關的形式逃避海關偵查。同時，有人利用有申報的蔬菜作掩飾，並將懷疑走私食品收藏於貨斗最深處，企圖蒙混過關。另外，涉案凍肉在運送過程中並無儲存於適當溫度之下，當凍肉運送到荃灣後亦被人放置於路邊，為時至少10小時，期間並無使用任何冷藏裝置或設備。

根據現場圖片，海關檢獲該批凍肉時，其包裝上明顯見到血漬，而且它們來歷不明，相信未接受過任何監測，難以確保食品安全。待司法程序結束後，該批凍肉將會被銷毀。