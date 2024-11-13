研究指港人英語能力由高級跌至中級水平　年輕群體下滑最顯著

2024年EF英語能力指標結果今日（13日）出爐，報告顯示全球英語水平正在持續下滑，香港的英語能力更由去年的558分「高級水平」下跌至549分「中級水平」，排名由第29位跌至第32位，尤其是18至20歲年齡組別的年輕群體，其英語水平呈現出最顯著的下滑，成為所有年齡段中下降幅度最大的群體。而與其他亞洲地區相比，香港僅排第四，落後於新加坡(全球第3)、菲律賓(全球第22)及馬來西亞(全球第26)。

EF港澳區總經理韓文偉認為年輕人英語水平的下降令人感到憂慮，他指出疫情後復課已經一段時間，但香港年輕人的英語水平仍在下跌，確實令人擔憂，而日常接觸的學生中，有不少坦言自己的英語能力不足以應對海外交流、升學、和就業的要求。不過，報告同時顯示21至30歲的成年人群體的英語能力有所提升，特別是21至25歲年齡組別擁有全港最高的英語水平，反映職場對英語需求的增加和持續學習的重要性。

而報告亦同時顯示全球英語能力連續第四年下降，今年有60%的國家得分低於去年。雖然全球會說英語的人數相比30年前大幅增加，但大多數非母語者仍無法像母語者一樣流利地使用英語進行學習或工作。