藥業公司前總經理等3人涉騙逾110萬元兼洗黑錢　被廉署起訴

廉署昨日(12日)落案起訴一名藥業公司時任總經理及其下屬，虛報由該下屬營運的秘書公司曾提供顧問及其他服務，詐騙服務費共逾110萬元。該下屬的生意夥伴則被控清洗黑錢。三人均獲准保釋，明日(14日)在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

54歲被告邱偉臣，為金活藥業健康發展有限公司時任總經理及43歲被告余遠濤，為金活藥業時任市場推廣主任；同被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》。邱偉臣另被控一項相類罪名。同案40歲被告周柏豪，為基德服務有限公司董事兼股東，則被控一項「洗黑錢」罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》。

案情指，於2017年2月至2023年9月案發期間，金活藥業在香港及內地經銷和代理藥物及健康產品。邱偉臣負責監督其產品銷售及推廣，余遠濤是其下屬。余遠濤又與周柏豪擔任秘書公司基德服務的董事兼股東。

金活藥業以合約形式委聘香港靈鋒廣告有限公司協助宣傳產品，並預先支付合約款項予靈鋒廣告，以便該公司從中扣減宣傳開支。

控罪指，邱偉臣及余遠濤涉嫌向金活藥業虛假地表示，7份由基德服務發出的發票為真實，意圖詐騙而誘使金活藥業向基德服務支付顧問服務費用共逾53萬元。邱偉臣又涉嫌以相類手法，意圖詐騙而誘使金活藥業向基德服務支付印刷及設計服務費共6.2萬元。

二人又涉嫌向靈鋒廣告虛假地表示，六份由基德服務發出的發票為真實，意圖詐騙而誘使靈鋒廣告代金活藥業向基德服務支付顧問服務費共逾54萬元，並從靈鋒廣告及金活藥業之間的年度廣告合約款項中扣減共逾58萬元。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，揭發基德服務從未向金活藥業提供涉案發票所述服務。