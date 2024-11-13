印度商人植入起搏器心臟穿孔亡　死者兒質疑養和醫生無詳述風險

88歲印度商人兩年前接受醫生建議，到養和醫院植入新式微型心臟起搏器，期間出現心臟穿孔，術後一直昏迷，約兩周後宣告死亡。死因庭今日(13日)就事件召開死因研訊，預計審期6天。死者兒子質疑，相關醫生事前未有詳細解釋手術風險。

是次死因研訊對象是印度裔Poomangalathu Peter Edward，1933年印度出生，1962年來港經營生意。在2022年1月22日，他接受無電極的心臟起搏器植入手術，同年2月8日死亡，終年88歲。本案由死因裁判官周至偉審理，不設陪審員。

死者兒子Edward Peter Junior供稱，2021年2月，父親心臟不適，前往養和醫院求醫。養和醫院心臟科陳良貴醫生建議植入起搏器，並表示植入新型無電極的心臟起搏器手術風險低。2022年1月15日，死者簽署手術同意書。陳良貴醫生未曾詳細解釋，植入手術可能造成心臟穿孔。1月22日，死者接受手術。約一小時後，他獲知會出現緊急情況，發現死者心臟穿孔。死者手術後一直昏迷，之後轉往深切治療部。死者腦部的損傷已不可逆轉，無法自主呼吸，意味着他已腦死。2月8日宣告他死亡。

案件編號：CCDI-112/2022