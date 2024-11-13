競委會搜查6個處所蒐證　調查政府資助計劃反競爭行為

競爭事務委員會今早(13日)展開執法行動，對6個地點進行突襲搜查，包括1家資訊科技服務供應商的註冊地址及5名相關人士的住所，調查涉及1項政府資助計劃的懷疑反競爭行為。由於調查仍在進行中，競委會表示，目前不會針對此行動發表進一步評論，並重申打擊濫用公帑的反競爭行為是其執法的重點之一。

是次調查主要涉及該公司和人士在申請「第三方物流服務供應商資助先導計劃」的企業提供物流科技方案報價時，涉嫌進行圍標、合謀定價、編配顧客及交換敏感競爭資料，該等行為涉違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。

競委會表示，早前收到香港生產力促進局的轉介，指先導計劃中的部分申請出現可疑情況。競委會認為存在合理懷疑，遂將個案提升至正式調查階段。是次搜查行動，除執行搜查令外，競委會亦使用了《條例》所賦予的其他強制權力，要求相關各方提供文件和資料，並出席聆訊以便進一步調查。

競委會在2023年3月處理的首宗與政府資助計劃有關的合謀案件中，獲判勝訴，並成功向審裁處索取約170萬港元罰款及其他相關費用，其中一名被告亦被禁止在任何公司擔任董事職位長達兩年。