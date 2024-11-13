北都發展隨時令棕地作業斷水斷糧　議員促以綠化帶邊陲地安置

有議員指在北都發展過程中，會導致棕地上的企業無法生存。

政府發展北部都會區，並設3個「片區」試點。工程界議員盧偉國指曾向當局反映，現時一些棕地作業者面對當局的收地顯得很徬徨，很多在棕地上的支援建造業的公司，例如大型建築器材存放與維修，建築物料的儲存等，正面臨失去營運空間。

他指當局提及將來在龍鼓灘填海，可能會提供建造業的產業園，可是遠水不能救近火，若在發展過程中即時導致一些企業「斷水斷糧」，行業如何生存？他希望當局繼續保持積極和業界溝通的態度，以創新思維，認真考慮把一些綠化帶的邊陲地拿出來，以安置棕地作業，解決業界的燃眉之急。他亦建議把屯門內河碼頭用作建造業產業園，充分利用該處水陸交通的優勢。

針對過渡性房屋，他建議當局應探討延長居住年期，並做好銜接，避免出現居民入住過渡性房屋後，未等到公屋編配又再度回流劏房的情況，同時也應研究延長簡約公屋的使用年期，讓這些質素甚好的房屋達致更高的社會效益。

至於老舊公共屋邨的重建，除了目前已列入議事日程的華富邨和彩虹邨，當局應作出全面規劃，有序啟動。政府可考慮邀請發展商參與公屋重建，助力提升建屋效率，例如將部分重建為私人參建的居屋。