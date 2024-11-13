牛潭尾料3年後展開工程　最快10年後遷入　建構「15分鐘生活圈」

發展局已完成牛潭尾的初步規劃，整個規劃研究花費約6,000多萬港元。當局計劃將牛潭尾可發展用地分為三部分，涉及約127公頃發展用地，分別劃為綜合住宅社區、綜合教研醫院及第三所醫學院，和北都大學教育城。發展局今日(13日)表示，預計政府主導的土地平整基礎設施工程最早可於2027年展開，首批房屋、綜合醫教研醫院及大學城用地預計可在2029年起陸續完成平整。首批居民最快可在2034年起陸續遷入。

牛潭尾新發展局涉及約127公頃發展用地，當中逾三分之一(約46公頃)建議發展大學城，包括第三所醫學院。此外，當局已規劃了牛潭尾一幅約9公頃的綜合醫教研醫院用地，預計可提供約3,000張病床，除為北都現有及新增人口提供醫療服務外，亦會發展成教學、培訓及研究三重功能的教研設施。

擬議北環綫主線在2034年落成後，牛潭尾和新田科技城僅一站之隔。為善用擬議北環綫主線牛潭尾站所帶來機遇，並便利當地居民和上班上學人士，位於研究範圍西部的擬議鐵路站附近會劃為一個綜合住宅區、並建構成「15分鐘生活圈」。