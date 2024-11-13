兩期肺癌篩查200人揭6患者　組織冀社會重視篩查助早期診治

肺癌為本港最常見、且死亡率最高的癌症。政府今日(13日)公布的最新統計數字指出，2022年肺癌佔整體癌症新症16.1%，有5,707宗，粗略估算每10萬人有77.7名肺癌新症患者。而同年有3,782名肺癌患者因而離世，死亡率高達25.7%。而癌症資訊網慈善基金亦於今日(13日)公布2021至今年完成的兩期本地肺癌篩查計畫結果，共200名參與者透過低劑量胸腔電腦斷層掃描(LDCT)進行篩查，分別發現6名肺癌患者、兩宗高度懷疑個案。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀女士表示，希望透過是次研究計劃，喚起社會各界對肺癌篩查的重視。

篩查計劃第一期及第二期分別於2021年12月至翌年11月及2022年12月至今年9月進行。第一期計劃的100名參與者中，99人士有家族肺癌病史，71人從未吸煙。有47名參與者的LDCT篩查結果呈陽性。最終有6名參與者確診為肺癌，其中4人為第一期肺癌，另外2人最終確診為三期和四期。第二期計劃亦有100名參與者，全部人有家族肺癌病史，其中90人為非吸煙者。現階段的篩查結果指出，有2名參與者被高度懷疑患有肺癌，亦有7人被建議半年後再次覆檢。

撰寫有關研究報告的心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，是次研究的真實世界數據(real world data)具有參考價值，估計若在香港實行肺癌篩查，結果與是次計劃相近。研究結果反映LDCT肺癌篩查具有協助市民於早期發現肺癌的潛能。他又引述篩查結果指，雖然吸煙為引致肺癌的重要因素，但家族肺癌史可能更為重要，提醒市民肺癌不僅限於吸煙者，通過LDCT早期篩查才是治療的關鍵。