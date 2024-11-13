積金易7000用戶逾億供款不翼而飛　積金局稱指控與事實不符

有僱主、僱員及受託人公司代表今日（13日）聯同立法會議員狄志遠控訴平台問題，有僱員表示，由6月使用積金易平台，供款內容仍然顯示為零等；更有有強積金中介人指，公司客戶中有約7,000名僱主，估算每月供款合計逾1億港元未知去向。積金局回應表示，對於有聲音指平台系統出現混亂、遺失客戶文件、甚至聲稱供款不翼而飛和要求中介人「禁聲」等，局方認為這些指控完全與事實不符。「積金易」啟用至今已處理超過6萬宗電子指示，絕大部分僱主均能順利使用及作出供款。

積金局指，根據積金易公司掌握的資料，在議員記者招待會上提出的個案，該企業6月份供款已全數處理；而7至9月的供款亦成功處理了95%以上，餘下的個案正等待該企業提交進一步資料，強調若事件不涉及僱主延誤供款，僱主不會被徵收附加費，積金易會繼續竭力監督承辦商跟進個案，確保有關情況獲得解 決及避免同類事件再次發生。

積金局稱，有關個案的索償要求，如評估結果為因使用平台而引致損失，積金易公司會按在「積金易」啟用前已經建立的既定機制處理 。