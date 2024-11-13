全港僅30%升降機裝自動重啟　逾45億資助不足100部完成改善

停電或電壓驟降事件愈來愈多，每次均有人慘遭困𨋢。有議員關注可縮短困𨋢事故持續時間的「自動重啟系統」目前的普及狀況。發展局今日(13日)表示，全港僅得約30%裝有「自動重啟系統」，即每搭10部升降機，便有7部一旦遇上電壓驟降便會困𨋢，需等待升降機承辦商人員協助。而政府自2019起推45.1億港元資助改善升降機，但最新只有5,250部獲批，當中不足100部已完成工程。

發展局局長甯漢豪今日(13日)回覆議員謝偉銓書面質詢時指，目前本港7.4萬部升降機中，只有31%裝有緩解電壓驟降系統(或稱「自動重啟系統」)，其餘約5.1萬部(即69%)較舊式而沒有此類裝置。局方指出，系統屬升降機電子控制系統的一環，一般在更換舊式升降機，或大規模改善時連同電子控制系統一併更換。單獨加裝緩解電壓驟降系統亦要更換大量部件，費用高達80萬港元。該局重申，所有升降機通過定期檢驗及妥善維修，皆可安全使用。

甯漢豪又說，自2019年起合共撥款約45.1億港元，資助私人住宅等樓宇業主改善升降機，包括安裝緩解電壓驟降系統，並委託市區重建局執行資助計劃。兩輪資助共收到約1,900份有效申請，涉及共7,886部升降機。而截至今年9月底，市建局已原則上批准5,250部升降機的資助申請，當中913部升降機已經完成工程。

她提到，由於獲批的個案中，全面更換升降機和申請者為長者自住業主的數目遠高於當初的估算，以至個案的平均資助額比當初預算為高。因此，撥款預計只可資助不多於5,250部風險較高的舊式升降機進行改善工程。

至於多少人被困升降機，甯漢豪指由於停電或電壓驟降導致的升降機暫停運作毋須通報機電署，所以機電署沒有備存此類數據，但機電署會因應大型事故主動聯絡註冊升降機承辦商，例如於今年4月6日發生的大型電壓驟降事故，根據消防處的紀錄，在發生電壓驟降後的1小時內，消防處共接獲144宗被困升降機報告，而據機電署了解，相關註冊承辦商於當日共處理了約140宗升降機困人事故，平均於23分鐘內完成處理事故並恢復升降機的正常服務。