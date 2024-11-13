浸大下學年改革課程　擴充跨學科教育及修訂通識教育課程

浸會大學將於2025/26學年實施課程改革，擴充跨學科教育及修訂通識教育課程，學生將有機會在第一主修課程以外，選讀一個跨學科第二主修或一個第二主修，跨學科第二主修涵蓋文化產業管理、創意產業管理、數位娛樂等7個領域，以讓不同第一主修的同學應用本身知識共同協作，滿足行業要求，從而在不同行業脫穎而出；第二主修則讓學生更深入掌握另一個學科的知識，與主修課程相輔相成，將於2025/26學年提供的2個第二主修包括人工智能與數據科學，以及檢測科學。

浸大亦將修訂通識教育課程，加入「人工智能創新社會公益(AI Innovation for Social Good)」新課程，旨在裝備學生科技技能和良好道德操守，培養他們的人工智能素養；大學又會為通識教育各項課程引入「跨文化教育(Transcultural Education)」元素。另外，浸大將於2025/26學年推出「運動產業管理文學士(榮譽)」及「互動媒體出版傳理學學士(榮譽)」兩個嶄新的兩年制跨學科課程，以應對運動和互動媒體行業急速上升的人才需求。

浸大副校長(教與學)周偉立指，浸大按照其願景，並詳細考慮未來的社會需要和大趨勢，特別制訂出一套策略，推進跨學科教與學。其特點在於整合不同學科的知識和觀點，以跨領域合作應對現實生活中的議題和挑戰，著重解難為本以及實際情景學習。通過真實評估，讓學生除了學習成果，還能在學習過程中得到回饋。