可重複使用火箭首於航展亮相　料2030年首飛

正在舉行的第十五屆中國國際航空航天博覽會，焦點除了各款先進軍備外，多款國產可重複使用火箭也是首次向外界展示。中國航天科技集團研製的可重複使用重型運載火箭，預計於2030年實現首飛。

重型運載火箭的任務場景涵蓋深空探測與開發、大型空間戰略基礎設施建設、全球1小時百噸級戰略投送等。中國航天科技集團一院總體設計部設計師陳子聿稱，該火箭第一階段發展通用一子級、一次性二子級、氫氧三子級模塊，全箭直徑10米級，構建重型火箭基本型。第二個階段開展多適應性二子級研製，構建兩級完全重複使用構型。對於一級重複使用的構型，大約會在2030年完成研製並開展型號的首飛工作；對於兩級完全重複使用的構型，則約在2033年到2035年期間首飛。

除重型運載火箭，另一款可重複使用火箭長征十號甲運載火箭，是中國正在研製的直徑5米級一子級可重複使用運載火箭。該火箭全箭總長約67.4米（載人狀態）／66.4米（載貨狀態），起飛重量約750噸，起飛推力約892噸，一子級回收狀態下的近地軌道運載能力不少於14.2噸，可滿足新一代近地載人飛船、天舟貨運飛船等載人航天發射任務需求，計劃2026年首飛。

空軍、海軍、陸軍以及工業部門周三（13日）首次在廣東珠海召開記者會，空軍新聞發言人謝鵬稱，本屆航展空軍帶來裝備國產引擎的殲35A隱形戰機，可以說是「上新」又「上心」。隨着這新式隱形戰機現身航展，也預示中國空軍由原來的殲10C、殲16和殲20組成的「三劍客」，將升級為「四劍客」。