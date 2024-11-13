圓明園考古新發現　首見完整供排水設施

內媒周三（13日）報道，北京市考古研究院聯合海淀區圓明園管理處今年今年8月，經國家文物局批准，對文源閣場地展開局部考古工作，並發掘出宮門、御路、河道、供排水設施、蹬道等遺迹，其中多項屬於最新發現。至本月初，考古發掘工作基本結束。

文源閣遺址位於圓明園西北部，是一處以皇家藏書樓為主體的園林景觀，主要用於收藏《四庫全書》等典籍。今次考古發掘中，明確了宮門、藏書閣、碑亭、月台、趣亭和圍牆等建築的具體位置。此外，考古人員還發現藏書樓前水池中心點的巨型北太湖石玲峰石底座，這些大型條石是透過鐵質銀錠鎖、扒鋦釘牢牢固定成的平面基底，承擔高達數米的玲峰石重量。

今次發掘中首次發現完整的供排水設施，由於文源閣是木建築，大量書籍堆放容易產生火情，因此在規劃時便設計出這種防火措施。北京市考古研究院副院長張中華表示，除了供水系統外，圍牆南側還有3條排水溝，南牆底下設有水漏，整個院落的水通過地漏排到前方河流中，整體考量非常周到。

此外，文源閣還出土各類粉彩瓷片、青花瓷片、琉璃建築構件等文物，其中出土的黑色琉璃瓦符合歷史文獻記載，即文源閣藏書樓以黑色琉璃瓦覆頂及綠色剪邊；而黃色琉璃瓦上有嘉慶官窰戳記，證明在乾隆後歷朝對文源閣仍不斷展開修繕的過程。專家表示，今次考古發掘的後續研究等工作已全面展開，預計明年發布相關考古成果。