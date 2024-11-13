颱風殺到 公共交通服務一貼睇晒

熱帶氣旋「桃芝」預料將進一步逼近香港，天文台預告將於今日(13日)晚上11時10分改發8號風球。港鐵公司表示，鐵路及港鐵巴士服務會維持正常直至今晚收車。至於高速鐵路(香港段)亦會維持正常服務直至今晚收車。港鐵續指，若改發9號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務將即時暫停。

渡輪方面，港九小輪宣布各航線尾班船於今晚9時55分至明日凌晨1時開出，中環往返索罟灣分別於今晚11時30分及10時40分開出；中環來往榕樹灣分別於明日凌晨0時30分及今晚11時30分開出；中環往返坪洲分別於明日凌晨0時30分及今晚11時30分開出；坪洲往返喜靈洲分別於明日凌晨1時及今晚9時55分開出。

巴士方面，城巴今日日間路線會正常營運至尾班車。所有路線，包括通宵路線，將於明日(14日)凌晨1時10分起陸續暫停服務。

九巴及龍運所有日間路線會如常服務至原定尾班車開出。九巴通宵路線將於8號烈風或暴風信號生效後2小時內維持有限度服務。

深宵或通宵特別路線則會暫停服務如下：

九龍︰N3D、N213、N214

上水︰270S、N78

沙田、馬鞍山、大埔︰271S、N283、N287

將軍澳︰293S、N290

荃灣、青衣︰N36、N39、N41X

屯門︰N252、N960

龍運路線N31將於8號烈風或暴風信號生效後2小時內維持有限度服務；其餘N線、NA線由東涌及機場開往新界方向班次維持正常服務，由新界往機場的班次則會暫停服務。