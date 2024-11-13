樂富釜山屋爆食物中毒　10女食紫菜包飯屙嘔　疑食物受污染

位於樂富廣場地下樂富街市的釜山屋爆食物中毒。衞生署衞生防護中心今日(13日)表示，3宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及10人，病人均為女性，年齡介乎30至60歲，全部受影響人士均已求醫，情況穩定，當中1人需入院，其糞便樣本經化驗後，證實帶有沙門氏菌。初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為紫菜包飯，材料包括紫菜、蛋絲、青瓜及醃菜。調查人員初步懷疑有關食物在準備過程中受到污染。

首宗個案顯示，2名分別36歲及40歲的女子在上周四(7日)於涉事餐廳購買午餐並在工作地點進食，約17小時後出現腹痛、腹瀉、惡心、嘔吐及發燒等病徵；第二宗個案涉及4名年齡介乎30至46歲的女子，她們同日於同一餐廳購買晚餐並在工作地點進食，約11至39小時後出現腹痛、腹瀉、惡心及發燒等病徵。

至於第三宗個案則涉及4名年齡介乎30至60歲的女子，她們在上周五(8日)於同一餐廳購買午餐並在工作地點進食，約15至24小時後出現腹痛、腹瀉、惡心及發燒等病徵。

防護中心及食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳視察，指示有關處所暫停營業及進行清洗消毒處所工作，改善有關食物烹調流程和衞生，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。有關調查仍然繼續，不排除個案會增加。防護中心呼籲曾於上周四或周五進食上述食肆的紫菜包飯的人士，如有不適，應盡快求醫。