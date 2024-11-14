兩電料明年加價3.8%　學者料九龍新界電費加幅較大

縱使經濟環境不佳，但加風四起，不止交通費，電費亦預料亦會增加。立法會環境事務委員會將於下周(19日)開會，將會討論兩電周年電費檢討。根據兩電5年發展計劃，中電及港燈明年預計基本電費會加約3.8%。不過，環團學者預料中電需在露天電纜加裝避雷裝置，或改裝在地底，增加其投資成本，令加價壓力增加。

現時市民繳交的電費由兩個主要部分組成，包括反映電力公司資本開支、營運成本等的「基本電價」，以及反映燃料價格的變動、實報實銷的「燃料調整費」。兩電5年發展計劃指出，當局預測中華電力及香港電燈的基本電費分別會平均每年上調2.0%及2.7%，若燃料價格將如兩電的估計保持平穩，中電的淨電費預測平均每年為1.6%；港燈則是1.7%。翻查兩電資料，最近數個月的燃料調整費水平維持在每度電約43至44仙，較去年年度水平為低。

世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，國際油價縱使反覆下調，但戰事風險仍然存在，油價隨時因為打仗而急成，扯高兩電的燃料費水平。與此同時，本港面對愈來愈多的極端天氣，過去九龍新界出現較多宗因露天電纜事故引致電力驟降，預料中電需投資更多在提升相關設備，例如將電纜放在地底等，相關投資將或令基本電價上升；港燈則面對移民潮引致用戶減少的情況。

兩電去年11月公布調整電費，與去年12月比較，港燈今年1月按月加2.9%，而中電則減0.2%，當時港島3人家庭未計政府補貼等需多交13元至358元；九龍、新界家庭則交少0.5元，只需付384元。至於在今年11月，港島3人家庭只需付約352元，較年初少付約100元；九龍、新界家庭則需付376元，較年初少付約17元。