東方日報A1：申加價食水深　3巴齊劏市民

物價高通脹、經濟低增長令港人苦不堪言，3間巴士公司年尾再插一刀！消息指，3間巴士公司已向政府提交加價申請，其中，城巴申請加價9.5%、九巴申請加價6.5%，新大嶼山巴士則申請加價逾6%。政府去年5月底才批准全部5間專營巴士公司加價3.9%至7%，未料專營巴士公司短時間內又申請加價。議員形容巴士公司如「獅子開大口」，提出的加幅申請遠高於通脹。亦有議員質疑巴士公司將加價原因歸咎於員工薪酬上升，惟員工薪酬加幅僅3.5%，與巴士公司申請的加幅相距甚遠。

5間專營巴士前年1至9月以新冠疫情下營運困難為由，輪流入紙申請加價，其申請去年5月30日獲批。其中，九巴原先申請加9.5%，最終獲批加價3.9%；龍運申請加8.5%，獲批加4.2%。新巴、城巴（專營權一）下的港島及過海巴士線，申請劃一加兩元，獲批加價4.9%；城巴（專營權二）下的機場與北大嶼山路線，申請加23%至50%，最終獲批加價4.2%。至於新大嶼山巴士原先申請加價9.8%，最終獲批加7%。新收費去年6月18日生效。

然而，專營巴士公司近日又再申請加價。消息指，九巴已向當局申請加價6.5%，城巴申請加價約9.5%，較九巴高出3個百分點；新大嶼山巴士亦申請加價逾6%。九巴及城巴回覆查詢時確認已向政府提出加價申請，指要應對燃油及工資等營運成本上漲等壓力，但未有透露申請加幅。運輸署早前表示，部分專營巴士營辦商在今年較早前已提交申請調整票價，強調會以審慎態度處理申請，並考慮一籃子因素，包括市民接受程度及負擔能力等。政府2019年2月起豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，節省的隧道費儲存在「專營巴士豁免隧道費基金」，當專營巴士公司獲准加價後，需先利用基金的結餘抵銷加幅，故而乘客所需承擔的車費加幅將會降低。

九巴去年在隧道費基金戶口有約4.5億元。消息指，若動用基金紓緩加價，有望抵銷2%至3%加幅。而城巴兩個專營權去年在隧道費基金戶口共有約140萬元，動用基金下，消息指有望抵銷1%至1.5%加幅。至於由於嶼巴現時並無任何途經政府收費隧道的路線，基本上沒有隧道費基金結餘，因此未能運用基金紓緩加幅。

議員張欣宇認為巴士公司開出遠高於通脹的加幅，認為很難講得通，他解釋，無論在油價成本、巴士客量及收入等方面，近年趨勢都向好，亦沒有太負面的因素。政府近年收回西隧及大欖隧道後，在政策上很照顧巴士公司，隧道費較以往大減，變相增加巴士公司的現金流，形容是強勁的利好因素，質疑巴士公司不能「輸打贏要」，政策上提供優惠，到申請加價時就「獅子大開口」。

議員陸頌雄亦認為巴士公司申請加價屬「獅子開大口」，對其做法感驚訝。他留意到有消息指，巴士公司將申請加價的原因歸咎於員工的薪酬上升，但對上一次巴士員工的的薪酬加幅約3.5%，與現時多間巴士公司要求加6至9%相距甚遠。他建議巴士公司應檢討自身的經營策略，例如脫班問題，以免客量流失，亦要製造票務以外的營收，賺取額外收益補貼票價。

議員田北辰則稱，按程序最快明年初會再次加車費，認為在明年5月底加3.4%較公道，但長遠而言應有機制自動加通脹，避免每年審議的「擾民」過程。他提到，城巴加價多於九巴，但城巴沒有月票，認為兩者都是政府規管的公營機構、做法不公道。他又指，即使日後隧道基金不足，政府亦可動用港鐵股息收入，抵銷巴士票價加幅，政府「大把袋和公共交通有關」可從中補貼。

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