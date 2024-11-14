8號風球下　公共機構服務安排

【07:00】運輸署宣布，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。原訂於下午1時或之前進行的駕駛考試（包括路試和筆試）將會取消，已預約的考生將獲個別通知另訂的考試日期。如八號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日的駕駛考試將會取消，考生將獲個別通知另訂考試日期。下午12時20分或之前預約時段的車輛檢驗服務將會取消。如八號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日車輛檢驗將會取消。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後重新預約。

【06:32】考評局宣布，原定上午舉行的Prometric考試將會改期，日內公布安排。

【06:13】社署宣布，所有社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當8號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在2個小時內恢復正常服務。

【06:00】醫管局宣布，因天文台已發出8號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間醫療服務已暫停，已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院急症室維持正常服務。

醫管會已為惡劣天氣作出準備，於公立醫院採取適當的防風及防水浸措施，醫院職員亦會密切監察高風險地點，準備應對惡劣天氣。醫管局會與相關政府部門保持密切溝通，有需要時會調動額外人手應付緊急情況。

【05:44】入境事務處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。