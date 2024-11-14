珠海撞人越野車傳為新車落地　社區開展重點人員排查

廣東市珠海省香洲區體育中心周一（11日）晚發生樊姓男子駕車撞人事件，造成近80人死傷。網傳消息指，肇事越野車疑為樊某案發前不久購入，案發前一天才取車。案發後，省委、省政府成立由省委常委、常務副省長張虎任組長的工作組處置善後。當地已要求各社區開展統計區內「八失人員」和「三低三少」人員。而公安部周三（13日）也開會要求部署動態消除隱患，嚴防發生極端案件。

公園保安稱，肇事越野車前一天便停在停車區域。事發當天，樊某駕車衝毀電子升降桿和欄杆，圍繞場地一圈撞人後逃離。事發後，網傳車主買車資訊截圖顯示，涉事越野車疑於11月4日購入，提車日期則為案發前一日，即11月10日。而截圖上所登記購車人顯示為62歲遼寧錦州籍男子「樊某秋」。涉事車輛經銷商銷售員周三稱，該越野車為2024新款，售價約20萬人民幣（約22萬港元）。該銷售員又稱，該車是貸款購買的。

警方初步判斷，樊某作案動機疑與財產糾紛有關。網傳名為「社區黨委書記群」的訊息截圖，通知內容是要求各社區摸排轄區內「八失人員」和「三低三少」人員。其中，八失人員為投資失敗、工作失業、生活失意、情感失意、關係失和、心態失衡、精神失常、年少失管人員。「三低三少」為經濟收入低、權利地位低、社會聲望低、人際交往少、流動機會少、疏導渠道少人員。

針對這次事件，公安部周三要求做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴等各類矛盾糾紛排查化解，精準有效為群眾排憂解難，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。同時，進一步嚴密社會面整體防控，加強人員密集場所等重點部位巡控，有效提高見警率、管事率和震懾力、控制力。另深圳市公安局反恐怖工作支隊周二（12日）在微信公眾號發文，教導遇到車輛衝撞恐怖襲擊時逃生，主要有「躲、避、擲」三種技巧。其中，「擲」是把隨身攜帶的物品擲向該車輛的擋風玻璃，干擾對方。