三無大廈管理差　聯廈聯管計劃擬選舊區單幢樓試行

舊區多「三無大廈，沒設立業主立案法團導致大廈管理差。政府早前提出明年會選定小區推行「聯廈聯管」試驗計劃。當局指初步考慮在油尖旺、九龍城及深水埗，樓齡較大、單幢樓宇較為集中的地區，揀選小區試行，但推行模式仍待商討，其中一考慮方案是由非政府組織夥拍持牌物管公司，接觸小區內的大廈法團。

民政及青年事務局局長麥美娟接受電訪問時指計劃主要想協助一些樓齡較大的單幢「三無大廈」，或已有法團但未有管理公司，又希望尋求專業管理的單幢樓業主，而地理位置相鄰，安排同一間物管公司聯合管理，讓業主可以攤分管理費用，減輕財務負擔，從而改善樓宇安全管理，但強調絕對不會低估推行難度。

對於推行的模式，她指仍待商討，又提出由非政府組織夥拍持牌物管公司，接觸小區內的大廈法團，是其中一個考慮方案。日後物色的非政府組織，要有一定地區網絡；計劃是否成功，最重要因素取決於業主之間能否達成共識，若有關組織本身在地區能夠有網絡與業主溝通協調，將能夠鼓勵他們參加今次計劃。

她認為物管公司日後主要是提供基本服務，例如協助法團按法例要求開會，為大廈購買保險等。至於其他服務，例如大掃除等，屬於「選項服務」，應交由業主自行選擇是否需要，以免影響他們參與計劃的意欲。

她希望計劃能夠成功，作為其他業主的「樣板」，又指區議員日後需協助政府聯絡小區內的單幢樓法團或業主，解釋及鼓勵他們參與計劃，關愛隊就主要擔當分享和轉介角色，並強調試驗計劃不會成為關愛隊的執行任務。

實際上，市建局曾於九龍城區試行「聯廈聯管」管理模式，有份協助推動的九龍城區議員吳寶強指過程中最難是尋求業主共識，因區內不少業主都是長者，管理費負擔能力相對較低，建議政府在計劃推行初期，為業主提供部分資助作為參與誘因。

夥拍市建局試行「聯廈聯管」，為參與大廈業主提供專業意見的香港房屋經理學會，副會長黃寶珍期望聯廈聯管」試驗計劃可成為「試金石」，又指現時科技可做到遠程管理，毋須聘用保安員長期駐守大廈，亦可降低管理成本，相信只要一定數量的大廈參與「聯廈聯管」，把「個餅」做大，自然會有更多物管公司願意參與。