惡意軟件值入98萬部長者手機　偷347萬人民幣

內媒周二（12日）報道，江蘇省常州市中級法院近日宣判一宗涉及大量長者使用的手機被遠程操控，莫名扣費案件，涉案金額達347萬元（人民幣，下同，約378萬港元）。

去年2月，多名長者報案稱發現手機在不知情下訂購了一款名為「夢網短訊」的服務，每月扣6至10元（約6.6至11港元）不等的通話費。經查，全國有98萬部手機被服務器遠程操控，導致自動訂購增值業務。警方立即前往深圳，將伺服器控制人張偉生抓獲，並關閉伺服器。據悉，2019年，40歲的張偉生找到科技公司負責人李明，以及員工方凱，將相關惡意扣費軟件偷偷植入某公司生產的手機主機板。這些主機板賣給專門生產長者手機的廠家。

2023年2月，張偉生等人因涉嫌非法控制電機資訊系統罪被常州市公安局金壇分局刑事拘留，同年10月以涉嫌盜竊遭公訴。今年2月案件一審，江蘇省常州市金壇區法院判處張偉生有期徒刑12年，並罰款30萬元（約33萬港元）；李明被判處有期徒刑10年，並罰款18萬元（約20萬港元）。被告其後上訴，今年5月，常州市中級法院裁定駁回上訴，維持原判。